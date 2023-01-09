Avusturya'da tüm Müslümanlar "ortak takvime" göre ibadet edecek

İGGÖ Başkanı Vural, Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başlanan ortak ibadet takvimi başta olmak üzere, Avusturya'da Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunlar ve güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vural, ortak ibadet, namaz vakitleri takvimi çalışmasının çok önemli olduğunu belirterek, 1 Ocak 2023'ten itibaren Avusturya'da Müslümanları temsil eden İGGÖ bünyesindeki bütün dernek, cemaat ve oluşumların bu takvimi kullanmaya başladıklarını söyledi.

İGGÖ bünyesindeki müftülük birimi başta olmak üzere diğer cemaat ve teşkilatların söz konusu takvimin oluşturulmasında ortaya koydukları özverili çalışma ve katkılar için teşekkür eden Vural, şu ifadeleri kullandı:

"Avusturya'daki Müslümanlar olarak özlediğimiz tabloya ulaşmış olduk. Geçmişte malum namaz vakitlerinde, oruç, ramazan iftar saatlerinde çok ciddi sorunlar yaşıyorduk. Dolayısıyla bütün bu tartışmaları geride bıraktığımızı ümit ediyorum. Ocak itibarıyla birlik ve beraberliğimizin tesisi olan namaz saatleri konusunda birliğe kavuşmuş olduk. Hayırlı olsun diyorum."

Vural, ülkede çok farklı etnik kökenden insanların bir arada yaşadıklarını dile getirdi. Arap, Boşnak, Arnavut, Asya, Türkiye ve Afrika asıllıların ümmetin mozaiği olduğunu ifade eden Vural, şu sözleri ekledi.

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"Bütün bunları dikkate aldığımızda bu ortak ibadet takvimi çok ciddi anlam kazanıyor. İslam toplumu içerisinde birlik ve beraberliği sağlayabilmek, aynı takvim çerçevesinde birleşmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Umulur ki bu birlik ve beraberlik dünyadaki İslam toplumlarına örnek olur ve bu başlangıç diğer alanlara da yansır diye ümit ediyorum."

'İslam Kanunu'

Avusturya-Macaristan Devletinin 1909'da Bosna Hersek'i topraklarına katması sonrasında 1912'de kabul edilen ve bu ülkede Müslümanların resmen tanınmasını sağlayan "İslam Kanunu"na değinen Vural, 2015'te olumsuz yönde değiştirilen bu kanuna 2021'de Terörle Mücadele Yasası kapsamında bir kez daha müdahale edilmesinin, burada yaşayan Müslümanları, diğer dini topluluklara kıyasla dezavantajlı kıldığını, bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini anlattı.

"Amacımız, İslam Kanunu'ndaki Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olan, bizi, diğer dini cemaatlerin özel yasalarından ayıran maddelerin revize edilmesini, eşitliğin sağlanmasını dile getirmemiz, bunu başarmamız."

Vural, kurumun bu yılki takviminin en başta söz konusu yasanın eşitlik ilkesine aykırı, ayrımcılığa yol açan maddelerinin iyileştirilmesine yönelik olacağınıda ekledi.

'Müslümanlara yönelik olumlu söylemlerin eyleme dönüşmesi'

Eski Başbakan Kurz döneminde mevcut Uyum ve Kadın Bakanı Susanne Raab'ın öncülüğünde ülkedeki Müslümanlara ait kurum ve kuruluşları "fişleme amacıyla kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin" hala faaliyetlerini sürdürdüğünü, bu yapının faaliyetleriyle Müslümanlara zarar verdiğini belirten Vural, şu sözleri ekledi:

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"Söylemlerin eyleme dönüşmesi gerekiyor. Buradaki Müslümanların bu ülkenin eşit parçası, vatandaşı olduğunu eylemlerle ortaya koymamız gerekiyor."

Vural, Avusturya'da Müslümanların sorun ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirmeleri gerektiğini kaydederek, geçen yıl camilere yönelik saldırıların meydana geldiğini, bu yılbaşında da bir camiye zarar verildiğini, bu ve benzeri olaylara ilişkin İGGÖ'ye bağlı cami yöneticilerine yönelik güvenlik seminerleri verdiklerini ifade etti.

Helal sertifikası

Helal sertifikası hususunda İGGÖ’nün yaptığı çalışmalara değinen Vural, kurumlarına bağlı cemaatlere "helal sertifikası" verme yetkisi tanıyacaklarını, cemaatlerin bu sertifikayı verebilmek için kendilerine akreditasyon yaptıracakları bir sistemi hayata geçireceklerini anlattı.

Vural, ortak takvim konusu gibi helal sertifikasının da çok önemli ve hassas bir husus olduğuna dikkati çekerek,

"2023 yılında İGGÖ helal levhası veya logosunu insanlarımız restoranlarda veya şirketlerde gördüğünde güvenebilecekler. Amacımız helal konusunu güvenilir bir mecraya çekmek."

Ülkede resmi kurumlarca tanınan 16 dini cemaatin arasında güzel bir diyalog ve işbirliğinin olduğunu belirten Vural, sosyal olaylar karşısında işbirliğinin gayet iyi bir seviyede olduğunu söyledi Vural, şu ifadeleri kullandı:

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"Biz, Müslümanlarla alakalı özellikle geçtiğimiz yıllardaki zor süreçte de yine diğer dini cemaatlerin yardımını sürekli hissettik. Sessiz kalmadılar, bizden belki daha güçlü bir şekilde bizi savundular."

Müslümanların ülkeye katkısı

Vural, Avusturya'nın parçası olan Müslümanların, İGGÖ'nün bünyesinde yer alan, kısa adı "Karima" olan yardım kuruluşu aracılığıyla sosyal yaşamın farklı alanlarında yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olduklarını anlattı.

Bu ülkeye sığınan mülteciler başta olmak üzere çok farklı alanlarda ihtiyaç sahiplerine yalnız ekonomik değil, sosyal açıdan da yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Vural, böylelikle hem İslam dininin özünde yer alan dayanışma ruhunu Avusturyalılara tanıtma imkanı bulduklarını hem de ülkeye katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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