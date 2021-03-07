Dünya Avusturyada Uygur Türkleri otomobil üreticisi Volkswagen firmasını protesto etti
AVRUPA

Avusturya’da Uygur Türkleri otomobil üreticisi Volkswagen firmasını protesto etti

Viyana’da bir grup Uygur Türkü, Volkswagen firmasının Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikasında "yeniden eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırılmasını protesto etti. Aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda’nın da bulunduğu 10 ülkede başlayan gösterilerin her hafta düzenli olarak yapılacağını kaydeden Avusturya Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dilşat, protestoyu kısa sürede çok daha fazla ülkeye yaymak istediklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Çin tarafından sayısız insan hakları ihlaline maruz kalan Uygur Türkleri, bir kez daha sömürülüyor.
Çin tarafından sayısız insan hakları ihlaline maruz kalan Uygur Türkleri, bir kez daha sömürülüyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup Uygur Türkü, otomobil üreticisi Volkswagen firmasının Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikasında, "yeniden eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırılmasını protesto etti.

Avusturya Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dilşat, yaptığı açıklamada, dünya genelinde 10 ülke ve 15 şehirde eş zamanlı olarak Doğu Türkistan Gençlik Kurultayı öncülüğünde Volkswagen’in protesto edildiğini söyledi.

Dilşat, Çin’in Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında insan haklarına aykırı bir şekilde tuttuğu Uygur Türklerinin, aralarında otomobil üreticisi Volkswagen’in de bulunduğu çok sayıda tanınmış markanın fabrikalarında zorla çalıştırıldığını söyledi.

Kanada: Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları soykırımdır
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Kanada: Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları soykırımdır

10 ayrı ülkede gösteriler başlayacak

Aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda’nın da bulunduğu 10 ülkede başlayan gösterilerin her hafta düzenli olarak yapılacağını kaydeden Dilşat, protestoyu kısa sürede çok daha fazla ülkeye yaymak istediklerini ifade etti.

Dilşat, Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından "satılık Uygurlar" başlığıyla yayımlanan bir raporda, aralarında Volkswagen’in de bulunduğu çok sayıda uluslararası markanın üretim merkezlerinde, kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırıldığının rapor edildiğini anlattı.

Uygur Türkleri: Çin soykırım yapıyor
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Uygur Türkleri: Çin soykırım yapıyor

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in Sarıyer'deki konsolosluğu yakınlarındaki eylemlerine devam ediyor. Türk ve Müslüman olduklarını ifade eden Salih Emin, 'Çin devleti, insan hakları örgütlerinin, ülkede araştırmasını istemiyor. Çünkü korkuyor. Orada olan soykırım gerçektir. Gerçek olduğunu dünyanın bilmesini istemiyor' dedi.

Çin tarafından sayısız insan hakları ihlaline maruz kalan Uygur Türklerinin bir kez daha sömürüldüklerini vurgulayan Dilşat, "Volkswagen’in Doğu Türkistan’daki fabrikasını kapatması için her hafta gösteri düzenleyeceğiz." dedi.

  • Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları
  • Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.
  • Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.
  • Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.
  • BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.
  • Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.
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