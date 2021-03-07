Avusturya’da Uygur Türkleri otomobil üreticisi Volkswagen firmasını protesto etti

Çin tarafından sayısız insan hakları ihlaline maruz kalan Uygur Türkleri, bir kez daha sömürülüyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup Uygur Türkü, otomobil üreticisi Volkswagen firmasının Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki fabrikasında, "yeniden eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırılmasını protesto etti.

Avusturya Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dilşat, yaptığı açıklamada, dünya genelinde 10 ülke ve 15 şehirde eş zamanlı olarak Doğu Türkistan Gençlik Kurultayı öncülüğünde Volkswagen’in protesto edildiğini söyledi.

Dilşat, Çin’in Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında insan haklarına aykırı bir şekilde tuttuğu Uygur Türklerinin, aralarında otomobil üreticisi Volkswagen’in de bulunduğu çok sayıda tanınmış markanın fabrikalarında zorla çalıştırıldığını söyledi.

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10 ayrı ülkede gösteriler başlayacak

Aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda’nın da bulunduğu 10 ülkede başlayan gösterilerin her hafta düzenli olarak yapılacağını kaydeden Dilşat, protestoyu kısa sürede çok daha fazla ülkeye yaymak istediklerini ifade etti.

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Dilşat, Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından "satılık Uygurlar" başlığıyla yayımlanan bir raporda, aralarında Volkswagen’in de bulunduğu çok sayıda uluslararası markanın üretim merkezlerinde, kamplarda tutulan Uygurların zorla çalıştırıldığının rapor edildiğini anlattı.

Çin tarafından sayısız insan hakları ihlaline maruz kalan Uygur Türklerinin bir kez daha sömürüldüklerini vurgulayan Dilşat, "Volkswagen’in Doğu Türkistan’daki fabrikasını kapatması için her hafta gösteri düzenleyeceğiz." dedi.