Avusturya'dan skandal çağrı: Türkiye ile AB müzakereleri sona ermeli

1999 yılında Avrupa Birliği (AB) üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı. Ancak daha sonra süreç durma noktasına geldi. 2018'den beri askıya alınan AB müzakereleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamayla yeniden gündem oldu.

'Avrupa Birliği Türkiye olmadan küresel bir oyuncu olamaz'

Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu. AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi ile çarşamba günü Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, ilişkilerin derinleşebilmesi için Avrupa'dan daha fazla cesaret çağrısında bulunarak, "Avrupa Birliği, Türkiye olmadan gerçek anlamda küresel bir oyuncu olamaz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın açıklamaları Avrupa Birliği'nden sıcak karşılık bulmaya devam ederken Avusturya'dan skandal bir çıkış geldi.

'Türkiye'nin tam üyeliğini hayal etmiyoruz'

Avusturya Şansölye Karl Nehammer, Alman Welt gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Nehammer, "Ankara ve Brüksel arasında daha fazla yakınlaşmadan yanayız, ancak Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini hayal edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir konsept geliştirilmesi gerekiyor'

AB ve Türkiye arasında, temelinde karşılıklı güven ve işbirliğinin yer aldığı yeni bir ortaklık kurulması gerektiğini söyleyen Nehammer "Birbirimize karşı dürüst davranmamız önemli. Bu yıllardır dondurulmuş olan katılım müzakerelerinin resmen sona erdirilmesi ve işbirliği için yeni bir konsept geliştirilmesini içeriyor" dedi.

'Erdoğan ile görüşeceğim'

Türkiye ve Avusturya arasındaki ilişkileri geliştirmek için ikili düzeyde başarılı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Şansölye "Yakın gelecekte Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceğim" dedi.

'Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine Türkiye'nin dahli önemli'

Nehammer Ukrayna'da devam çatışmalara da değindi. Ateşkes kararına Batı'nın değil Ukrayna'nın karar verebileceğini söyledi. Nehammer ateşkes ve barış müzakerelerine Türkiye, Suudi Arabistan, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de dahil edilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.



































