Avusturya'dan tepki çeken adım: 'Siyasal İslam' adında suç oluşturuluyor

Avusturya’da Müslümanlara yönelik baskı her geçen gün daha da büyüyor. Başörtüsü yasağı getiren, birçok cami ile sivil toplum kuruluşunu ‘radikalizm’ gerekçesiyle kapatan ve son olarak Müslümanları fişlemek için "siyasal İslam’la" mücadele kılıfı altında dökümantasyon merkezi kuran Avusturya hükümeti, şimdi de ‘siyasal İslam’ adında bir suçun oluşturulacağını duyurdu.
Avusturya başbakanı duyurdu
Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Siyasal İslam'a karşı mücadelede bizzat terörist olmayan, ancak bunun için üreme zemini yaratanlara karşı harekete geçebilmek için ‘siyasi İslam’ adında bir suç yaratacağız” ifadelerini kullandı.
İbadet yerlerinin kapatılması kolaylaştırılacak
Kurz ayrıca, ibadet yerlerinin kapatılması, imam sicilinin getirilmesi, sembol ve dernek kanununun sıkılaştırılması ve terörün finansmanını engellemek adına mali akışların boşaltılması için de önlemler alınacağını belirtti.