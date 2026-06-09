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Ayı korkusu 94 okulu kapattı

Ayı korkusu 94 okulu kapattı

04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Japonya'da Utsunomiya şehri, belediye sınırları içinde ilk kez bir ayı görülmesinin ardından 94 ilkokul ve ortaokulunun tamamını kapattı.

Yarım milyon nüfusa sahip Utsunomiya şehrindeki yetkililer, cumartesi günü şehirdeki bir parkın yakınlarında orta büyüklükte bir kara ayının görülmesinin ardından harekete geçti. Söz konusu ayı pazar günü de şehrin farklı bölgelerinde görüldü. Utsunomiya şehri yetkilileri, vatandaşları kapı ve pencerelerini kilitli tutmaya, ayıyı gördüklerinde yaklaşmamaya ve en yakın binaya sığınmaya çağrıda bulundu. Bu yıl Japonya'da, özellikle kuzeydoğuda olmak üzere, 50 bin ayı görüldüğü bildirildi. Geçtiğimiz hafta Fukuşima'da dört kişiye saldıran ayı, bir şirketin ofisine girerek bir çalışanı yaraladıktan sonra bir fabrikaya girdiği ve sonra pencereden kaçtığı belirtildi.



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