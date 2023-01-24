Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı

Türk toplumunun girişimiyle düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'e saygı" buluşmasına davet edildiği için şükranlarını sunan Tezel, "Birkaç gün önce burada vicdan ve sağduyu sahibi herkesi yaralayan, hatta iğrendiren bir hadise gerçekleşti. İnsan haysiyeti ve kültürler arası saygı konusunda en hafif tabirle, zihni epey bulanık bir şahıs milyonların mensup olduğu İslam dinine hakaret yağdırdı, Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu şahıs, İsveç yasalarını kötüye kullanarak uygulamadaki açıkları istismar ederek evrensel değerleri istismar etti.

Burada yakılan Kur'an-ı Kerim değil de bir başka dinin kutsal kitabı olsaydı da tepkimiz ve hissiyatımız aynı olurdu