Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı

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Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi. İsveç'teki Türk STK'lerinin ortak etkinliğinde İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar Bükme, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bükme'nin seslendirdiği Kur'an ayetlerinin Türkçe ve İsveççe mealleri de okundu.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı provokasyona ilişkin "Milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o eylemi kınıyoruz." dedi.
Programda katılımcılara Kur'an-ı Kerim'in İsveççe meali ve karanfil dağıtıldı.