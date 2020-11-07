Azerbaycan, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı Azerbaycan, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Haber Merkezi 07 Kasım 2020, 11:35 Son Güncelleme: 07 Kasım 2020, 11:51 AA