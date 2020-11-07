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Dünya Azerbaycan, 16 köyü daha Ermenistanın işgalinden kurtardı
ASYA

Azerbaycan, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

  • Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.


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