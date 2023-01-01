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Dünya

Azerbaycan: Ağdam istikametindeki mevzilerimiz farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altında

Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonlarının artması üzerine Karabağ'da antiterör operasyonu başlattığını açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun Ağdam ili istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını duyurdu.

14:20 . 19/09/2023 Salı
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı

Ermenistan'ın Karabağ'daki provokasyonlarının artması üzerine Karabağ'da antiterör operasyonu başlattığını açıklayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun Ağdam ili istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını duyurdu.

Ağdam bölgesindeki mevziler yoğun ateş altında

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı kaydedildi.


Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi" denildi. Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.


Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...


#Azerbaycan
#Karabağ
#Ermenistan
#operasyon
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