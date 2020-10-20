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Dünya Azerbaycan askerleri Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti
ASYA

Azerbaycan askerleri Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan askerleri Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti

Azerbaycan askerleri, 27 yıl sonra işgalden kurtardıkları Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti. Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Haber Merkezi AA
Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı dikildi.
Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı dikildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'a Azerbaycan bayrağı dikildi
OYNAT 00:38
Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'a Azerbaycan bayrağı dikildi
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrine Azerbaycan bayrağı dikildiği belirtildi. Bakanlık Zengilan'da Azerbaycan bayrağının dalgalandırılması ile ilgili görüntüleri paylaştı.


Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Zengilan kenti, 29 Ekim 1993'te işgal edilmişti.

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