Azerbaycan askerleri Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri, 27 yıl sonra işgalden kurtardıkları Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti. Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.
Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.