Azerbaycan askerleri Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan eleştirilere cevap: Atatürk'ün ismini anamayanların sözleri komik kaçıyor

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partinin gençlik kolları tarafından paylaşılan videoya yapılan eleştirilere cevap verdi. Büyükgümüş, “Atatürk” diyemeyenlerin ‘etkili’ ve ‘yetkili’ makamlarda oturduğu bir partinin grup başkanvekilinin bunu söylemesi biraz komik” dedi.