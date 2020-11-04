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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 7 köyü daha Ermenistanın işgalinden kurtardı
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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