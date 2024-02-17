Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Azerbaycan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, yüzde 92 gibi yüksek bir oranla zafer elde ederek bir kez daha başkanlığa seçildi. Seçimin dikkat çeken bir diğer sonucu ise işgalden kurtarılan ve ilk kez seçim yapılan Dağlık Karabağ bölgesinde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yüzde 100'e yakın oy aldığı oldu. Bu sonuç, Dağlık Karabağ'da yapılan seçimlerin büyük bir destekle karşılandığı ve bölgedeki seçmenin Aliyev'e güçlü bir şekilde destek verdiğini gösteriyor.