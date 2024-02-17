Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Almanya'da gerçekleştirilen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış süreci ele alındı.

21:28 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:28 - 17/02/2024 Cumartesi
Görüşmede, bölgesel bağlantılar, ulaşım, Orta Koridor ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, bölgesel bağlantılar, ulaşım, Orta Koridor ve iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Blinken 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.

Görüşmede, Azerbaycan'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. Oturumu'na (COP29) ilişkin konular ve Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki barış süreci ele alındı.

Aliyev, ülkesiyle Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin, "Azerbaycan, barış sürecine sadıktır ve barış anlaşmasının bir an önce imzalanması ulusal çıkarlarımıza uygundur." dedi.

Blinken ise "Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu barışın sağlanması için elimizden geleni yapmak istiyoruz. ABD bu yönde faydalı çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


#Aliyev
#Azerbaycan
#Blinken
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