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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev; ''Toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler'' açıklamasında bulundu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarında satır başlıkları;

Ateşkes ile toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak istediler. Ateşkes Ermenistan'ın bir taktiği.

İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatlarla ilgili bizde herhangi bir bilgi yok. Aksine İran ve Gürcistan silah sevkini önlemek için sınır kapılarını kapattı. Her iki ülke de teşekkür ederiz.

Bize gelen bilgiye göre Ermenistan bu dönemde Ermenistan 30-40 milyon dolara bir uçak almıştır. Bu uçağı alan Rusya'da yaşayan zengin Ermeni iş adamları. Onlar Rusya'da yaşayan Ermenileri Karabağ'a gönderiyorlar bize karşı savaşmak için.

Rusya'dan kaçak yollarla alınan füzeler gönderiliyor. Biz Rusya resmi organları tarafından da açıklama yapıldı ki Rusya Ermenistan'a silah göndermiyor. bu silahlar Ermeni zenginler tarafından alınıp kaçak yollardan Ermenistan'a gönderiliyor.

İşgalden kurtarılmış toprakları hesaplama zor değil ama her gün yeni topraklar işgalden kurtarılıyor. Bu süreç devam ediyor. Her gün yeni arazileri işgalden kurtarıyoruz.

Ermenistan'ın kayıpları a her gün değişen bir istatistik ama 200 tank imha edildi 33 tank ele geçirildi. 35 OSA sistemi imha edildi. 200 S 300 imha edildi. TOR sistemleri ve 170 kargo arabası ya imha edildi ya da ele geçirildi.

Bizim hesaplarımıza göre 2 milyar dolar Ermenistan ordusuna zarar verildi.

İnsani kayıp olarak onların verdiği rakam 600'den fazladır ama bizdeki bilgilere göre bir kaç kat bundan daha çok kayıpları var. 200 tank imha edildiyse tankın içinde olan askerlere bakın bu ortaya çıkar.

17-18 gün içinde 2 milyar dolarlık silahları imha edildiyse, nerden bu parayı buldular diye sormak lazım?

Ne zaman müjde verilecek? 17'sinde mi, 18'inde mi, 19'unda mı o kadar önemli değil. Önemli olan biz bunu başaralım. Biz bazı köyler hakkında bilgiyi bugün de verebilirdik. Ancak en önemlisi stratejik yükseklikleri ele geçirmek. Bu yükseklikleri ele geçirildiğinde daha büyük alan kontrol edilecek.

İstikamet her taraftır. İşgal edilmiş toprakların her bir karışı azizdir. her bir köyün değeri benim için diğeriyle mukayese edilemez. Şuşa'nın Azerbaycan halkının kalbinde önemli bir yeri var. Şuşa'sız bizim işimiz yarım olur.

VE ÇOK MUTLUYUZ Kİ TÜRKİYE SİHA’LARI ÜRETMEYE BAŞLADI

Biz düşmanın hedeflerini imha etmek için mutlak pilotsuz hava araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Ve çok mutluyuz ki kardeş Türkiye bu İHA'ları, SİHA'ları üretmeye başladı. Azerbaycan Türkiye dışında ilk ülkelerdendir ki bu SİHA'ları alabildi.

Yalnız Türkiye üretimi SİHA'larla 1 milyar dolardan fazla Ermeni silahı imha edildi. Bun durum savaşın gidişatını çok değiştirdi.

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