Aliyev AB ile 'Ermenistan gerginliğini' görüştü: Yaşananların sorumlusu Erivan yönetimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Michel, telefonla aradığı Aliyev'e Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili tedirginliğini belirtti.

"ERMENİSTAN ASKERİ PROVOKASYONDA BULUNDU"

Aliyev ise Ermenistan'ın Şuşa, Laçın ve Kelbecer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunduğunu bugün ise geniş kapsamlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ, SORUMLULUK ERMENİSTAN'DA"

Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonuna gereken karşılığın verildiğini ifade etti.

Aliyev, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu söyledi.

Görüşmede, Aliyev ve Michel, Azerbaycan ile AB ilişkilerinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.

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