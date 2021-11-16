Dünya Aliyev AB ile Ermenistan gerginliğini görüştü Yaşananların sorumlusu Erivan yönetimi
ASYA

Aliyev AB ile 'Ermenistan gerginliğini' görüştü: Yaşananların sorumlusu Erivan yönetimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı. Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonuna gereken karşılığın verildiğini ifade ederek, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Avrupa Birliği ile Ermenistan gerginliğini görüştü: Tüm sorumluluk Erivan yönetiminde​
Charles Michel - İlham Aliyev (Fotoğraf: Arşiv)

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Michel, telefonla aradığı Aliyev'e Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan son olaylarla ilgili tedirginliğini belirtti.

"ERMENİSTAN ASKERİ PROVOKASYONDA BULUNDU"

Aliyev ise Ermenistan'ın Şuşa, Laçın ve Kelbecer istikametinde birçok kez askeri provokasyonda bulunduğunu bugün ise geniş kapsamlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ, SORUMLULUK ERMENİSTAN'DA"

Azerbaycan tarafında yaralıların bulunduğunu hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın provokasyonuna gereken karşılığın verildiğini ifade etti.

Aliyev, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu söyledi.

Görüşmede, Aliyev ve Michel, Azerbaycan ile AB ilişkilerinin geleceğine yönelik fikir alışverişinde de bulundu.

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