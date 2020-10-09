Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız

İlham Aliyev'den tarihi rest: Ermenistan diz çökmüştür, topraklarımızı geri alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesaj göndererek, 'Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız' dedi.