Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi.
#CANLI Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniyor.https://t.co/xbWbO4oIIo
#CANLI Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniyor.https://t.co/xbWbO4oIIo— Yeni Şafak (@yenisafak) October 9, 2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" dedi.
Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.
Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı.
Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.