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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz kan dökülmesin istiyoruz, biz topraklarımızı alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" dedi.

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesaj göndererek, 'Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız' dedi.


Hadrut kasabası, Çaylı köyü, Yukarı Güzdek, Görezilli köyü, Qaracallı köyü, Süleymanlı köylü, Efendiler köyü ve Sur köyü kurtarıldı.

Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.

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