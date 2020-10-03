Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a rest çekti: Bekleyecek vaktimiz yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, El Cezire kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi. Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.

"28 yıldır sonuç elde edilmedi"

Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.

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"Paşinyan pes etti, Ermenistan ateşkes istedi"

İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da son günlerde önemli toprak kayıpları yaşayan Ermenistan, Minsk Grubu üçlüsü Rusya, ABD ve Fransa’nın çağrısına karşılık “Ateşkesi görüşmeye hazırız” açıklaması yaptı. AGİT üçlüsünün ortak ateşkes bildirisine yanıt veren Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, “Üç ülke liderinin yaptıkları çağrıyı memnuniyetle karşılıyoruz. Saldırılara cevap vermeye devam etmekle birlikte AGİT üçlüsünün arabulucu teklifini kabul ederek 1994 yılında yapılan ateşkes anlaşması temelinde şimdiki ateşkesin şartlarını görüşmeye hazırız” açıklamasını yaptı. Böylece Ermenistan cephede son 6 günde değişen dengelerin geri alınmasını da talep etmiş oldu.

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"Saldırı altındayız"

İlkinden kısa bir süre sonra Ermenistan Dışişleri Sözcüsü Anna Nagdalyan yeni bir açıklama yaparak, “Azerbaycan ve Türkiye tarafından önceden planlanmış geniş çaplı saldırı altında bulunduğumuz sırada Karabağ barış görüşmelerinden söz etmek mümkün değildir. Şu anki önceliğimiz saldırgan tarafı ateşkesi kabul etmesi yönündedir. 1994-1995 yıllarında yapılan ateşkes anlaşmasının süresiz olduğunu biliyorsunuz. Ateşkes bu anlaşmanın maddelerine göre sağlanmalı. Görüşmelerin yegâne uluslararası zemini ise BMGK değil, AGİT Minsk Grubudur” dedi.

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