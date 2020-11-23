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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Ağdamı ziyaret etti
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti. Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
İlham Aliyev
İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Ağdam'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görülüyor.

İlham Aliyev, görüntülerde, Ağdam istikametinde gittiklerini, burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını söyledi.

  • Düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını vurgulayan Aliyev, Ermenistan güçlerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlattı.

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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın boşalttığı Ağdam'a yerleşmeye başladı. Azerbaycan askerleri yol kenarındaki Azerbaycanlılar tarafından tezahüratlarla karşılandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşma gereği, Ermenistan güçlerinin Ağdam'ı 20 Kasım'a kadar tamamen terk etmesi gerekiyordu.


İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtti. Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkati çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini vurguladı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

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