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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Selçuk Bayraktar'ı kabul etti: Zafere ulaşanlar sabredenlerdir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti. Selçuk Bayraktar, Aliyev ile görüşmelerini Twitter hesabından, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir" ifadeleri ile duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Selçuk Bayraktarı kabul etti: Zafere ulaşanlar sabredenlerdir
Selçuk Bayraktar - İlham Aliyev

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan TEKNOFEST Azerbaycan'ın tanıtım toplantısı için bulundukları Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

"ZAFERE ULAŞANLAR SABREDENLERDİR"

  • Selçuk Bayraktar, Aliyev ile görüşmelerini Twitter hesabından, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir." ifadeleri ile duyurdu.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'nı da ziyaret etti.

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