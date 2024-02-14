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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yemin ederek görevine başladı

Azerbaycan'da 7 Şubat'taki Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 92,12 oy alan İlham Aliyev, yemin ederek resmen göreve başladı.

11:20 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
İlham Aliyev
İlham Aliyev

Azerbaycan Milli Meclisinde, beşinci kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için yemin töreni düzenlendi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törendeki konuşmasında, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu tarafından açıklanan seçim sonuçlarının, Anayasa Mahkemesince onaylandığını ve İlham Aliyev'in resmen Cumhurbaşkanı olduğunu bildirdi.
Daha sonra davet edilen Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak,
"Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim."
şeklinde ant içti.
Aliyev, Kur'an-ı Kerim'e el basarak, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim." diyerek yemin etti.

Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirildiği törende Aliyev, Azerbaycan bayrağını öptü.

#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#yemin
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