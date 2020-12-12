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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Ermenistana sert uyarı Bu sefer onları tamamen yok ederiz
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı: Bu sefer onları tamamen yok ederiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı: Bu sefer onları tamamen yok ederiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Minsk toplantısında yaptığı konuşmada, Ermeni militanları tarafından Dağlık Karabağ’da bazı terör eylemleri gerçekleştirildiğini söyledi. Aliyev, "Herhangi bir askeri harekat planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İlham Aliyev
İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan karşısında elde edilen zafer sonrası düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nin ardından bugün Minsk toplantısında konuştu.

Aliyev, Dağlık Karabağ’da durumun istikrarlı olduğunu ancak Ermeni militanlar tarafından bazı terör eylemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti. Aliyev şunları dile getirdi:

Şu anda Rus barış güçleri oradalar ve faaliyetlerine başladılar. Durum biraz istikrarlı. Ancak dün bazı terörist eylemlerin ya Ermeni militanlar tarafından ya da sözde Ermeni ordusunun kalıntıları tarafından işlendiğini öğrendim. Bu, elbette, endişe verici bir konudur. Ermenistan yeniden başlamaya çalışmamalı. İki gün önce, şanlı zaferimize adanmış bir askeri geçit töreninin ardından Ermeni faşizmi yeniden su yüzüne çıkarsa, demir bir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim.

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BU SEFER ONLARI TAMAMEN YOK EDERİZ

Ermenistan’ı herhangi bir askeri harekat başlatmama konusunda uyaran Aliyev, “Herhangi bir askeri harekat planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimsenin sırrı olmamalı. Ama umarım bu olmaz. Kısacası barışı koruma görevi geçerlidir. Bildiğiniz gibi, barışı koruma operasyonları müzakere edilen anlaşmanın bir parçası olan Madrid İlkeleri. Ama bunu asla ciddi olarak tartışmadık” ifadelerini kullandı.

RUS BARIŞ GÜCÜ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi" denildi.

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