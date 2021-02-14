Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Türkiyeye taziye mesajı
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Türkiye’ye taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına taziyelerini sundu.

Haber Merkezi İHA
PKK'nın vahşetine karşı Azerbaycan yönetimi de sessiz kalmadı.
PKK'nın vahşetine karşı Azerbaycan yönetimi de sessiz kalmadı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 Türk vatandaşının PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, 13 masum Türk vatandaşının acımasızca katledildiği haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti
GÜNDEM
Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden son derece öfkeliyiz ve terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz. Kendim ve Azerbaycan halkı adına sizlere, mağdurların ailelerine ve yakınlarına ve bu trajediyle bağlantılı olarak kardeş Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEM
13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Gara'daki operasyonla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: PKK'nın sonu göründü
GÜNDEM
Gara'daki operasyonla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: PKK'nın sonu göründü
Abone Ol Google News
Fiziksel engelli onu durduramadı

Fiziksel engelli onu durduramadı

​29 yaşında yedinci üniversitesini okuyor.
İstanbul Havalimanında operasyon

İstanbul Havalimanı'nda operasyon

Uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler yakalandı.
Kadir Topbaşa veda

Kadir Topbaş'a veda

​Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

Yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim başlıyor

​Milyonlarca öğrenci için ders zili yarın çalacak.

Telefonlarını satıp araba yaptılar

Telefonlarını satıp araba yaptılar

"Sosyal medyada boş zaman harcayacağımıza bunu yaptık"
Yoğun kar uyarısı

Yoğun kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Kurtarılan 15<br>denizci İstanbul'da

Kurtarılan 15
denizci İstanbul'da

21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan denizciler Türkiye'ye geldi.
'Pes' dedirten nişan eğlencesi

'Pes' dedirten nişan eğlencesi

Yasak dinlemediler, maskeleri mendil yapıp halay çektiler.
Yunan limanlarını paylaştılar

Yunan limanlarını paylaştılar

​Çin ile ABD'nin ardından şimdi de Ruslar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.