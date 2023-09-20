Azerbaycan derhal gerekli adımları attı ve düşmanı gerektiği gibi cezalandırdı. Verilen tüm görevler sadece bir gün içinde tamamlandı. Teröristler cezalandırıldı. Her türlü provokasyona gereken yanıt verilecektir. Terörle mücadele önlemleri sonucunda Azerbaycan egemenliğini yeniden tesis etmiştir. Askerlerimiz zor arazide ve tahkimatların varlığında bir kez daha kahramanlık ve profesyonellik gösterdiler. Tüm yönlerde önemli askeri başarılar elde ettiler.