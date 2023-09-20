Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da başlatılan Ermeni unsurlarına karşı başlatılan antiterör operasyonuna dair yaptığı yeni açıklamada, "Operasyonda Ermenistan'a gerekli cevap verildi." dedi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Bana terörle mücadele önlemlerini durdurmak için ne gerektiği soruldu. Yasadışı ordu oluşumlarının silahlarını bırakmaları, silahsızlanmaları ve topraklarımızdan tamamen çıkarılmaları gerektiğini söyledim. Aynı zamanda tüm silah ve teçhizatlarını da teslim etmeliler dedim. Ancak bu durumda Azerbaycan önlemleri durdurabilir. Aksi takdirde, biz sonuna kadar gidecektik.