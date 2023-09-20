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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenilere gereken cevap verildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’da başlatılan Ermeni unsurlarına karşı başlatılan antiterör operasyonuna dair yaptığı yeni açıklamada, “Operasyonda Ermenistan’a gerekli cevap verildi” dedi. Aliyev "Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunu tüm dünya böyle biliyor, Ermenistan da kabul edecektir. Düşman bizim gücümüzü iyi bilir" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
19:39 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da başlatılan Ermeni unsurlarına karşı başlatılan antiterör operasyonuna dair yaptığı yeni açıklamada, "Operasyonda Ermenistan'a gerekli cevap verildi." dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Azerbaycan derhal gerekli adımları attı ve düşmanı gerektiği gibi cezalandırdı. Verilen tüm görevler sadece bir gün içinde tamamlandı. Teröristler cezalandırıldı. Her türlü provokasyona gereken yanıt verilecektir. Terörle mücadele önlemleri sonucunda Azerbaycan egemenliğini yeniden tesis etmiştir. Askerlerimiz zor arazide ve tahkimatların varlığında bir kez daha kahramanlık ve profesyonellik gösterdiler. Tüm yönlerde önemli askeri başarılar elde ettiler.

Bana terörle mücadele önlemlerini durdurmak için ne gerektiği soruldu. Yasadışı ordu oluşumlarının silahlarını bırakmaları, silahsızlanmaları ve topraklarımızdan tamamen çıkarılmaları gerektiğini söyledim. Aynı zamanda tüm silah ve teçhizatlarını da teslim etmeliler dedim. Ancak bu durumda Azerbaycan önlemleri durdurabilir. Aksi takdirde, biz sonuna kadar gidecektik.

Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunu tüm dünya böyle biliyor, Ermenistan da kabul edecektir. Düşman bizim gücümüzü iyi bilir. Karabağ’da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır. Karabağ’daki Ermenilerin bütün hakları temin edilecektir.


#Azerbaycan
#İlham Aliyev
#Ermenistan
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