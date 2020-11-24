Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batılı liderlere seslendi: Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişe duyduğunu belirterek "Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz devlet tarafından korunmaktadır" dedi.

Aliyev, dün işgalden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaretinde, ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan tarihi camide incelemelerde bulundu.

Eşi Mihriban Aliyeva ile caminin girişindeki duvarı öpen Aliyev, cami görevlisine Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i hediye etti.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Ağdam'ın yıkıldığını görmenin çok acı verici olduğunu söyledi.

Birkaç yıl önce bu bölgedeyken siperlerden Ağdam'a dürbünle baktığını hatırlatan Aliyev, buraları uzaktan izlemenin duygusunu kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu vurguladı.

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Aliyev, Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim'i Ağdam Camisi'ne bağışladığını belirterek şöyle devam etti:

"Mekke'yi 4 kez ziyaret ettiğim için mutluyum. Bir kez rahmetli babamla, 3 kez de cumhurbaşkanı olarak. Kutsal Kabe'de ailemle dua ettiğim için mutluyum. Herkesin kalbinde olanla benim kalbimdeki aynı idi. İlk duam, topraklarımızın işgalden kurtarılmasıydı. Allah'tan topraklarımızı işgalcilerden kurtarmamız için bana güç vermesini istemiştim. Bugün Vandalların yıktığı bir caminin önünde diyorum ki, ben mutlu bir adamım. Dualarımı işittiği ve bana bu gücü verdiği için Allah'a şükrediyorum."

Savaş süresince kendilerine siyasi ve manevi destek veren ülkelerin başında, Türkiye ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiğine dikkati çeken Aliyev, birkaç ülkeden de destek gördüklerini kaydetti.

OYNAT 00:19 İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva Ağdam’daki Cuma Mescidi’ni ziyaret etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva işgalden kurtarılan Ağdam kentini ziyaret etti. Aliyev ve eşi, Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde bulunan Ağdam Cuma Camii'nde yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi. BiP'te paylaş

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"Arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir"

Aliyev, bazı Batılı liderlerin, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerdeki Hıristiyan mabetlerinin ne olacağı sorusunu gündeme getirdiğini, hem kendisiyle görüşmelerde hem de resmi açıklamalarda endişelerini dile getirdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin, özellikle İslamofobik duyguları ateşleyen Batılı liderlerin endişelenmesine gerek yok. Kutsal İslami değerlere hakaretleri görmezden geliyorlar, hatta hakaret edenleri haklı çıkarıyorlar. Onların bu konuda konuşmaya hakkı yok. Ayrıca bizim arazimizdeki tüm mabetler, bizim tarihi servetimizdir.

Camileri kapatanlar mı bizi eleştirecek? Camilere domuz kafası atanlar mı bize ders verecek ve endişelerini bildirecek? Bize herhangi bir endişe belirtmeye gerek yok. Tüm tarihi eserlerimiz, devlet tarafından korunmaktadır."

FOTOĞRAF 7 Ermenistan ordusu tarafından atılan roketler ve top mermilerinin büyük yıkıma neden olduğu Terter’de, Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin ardından, kentte hayat normale dönüyor. Ateşkes Anlaşmasının 10 Kasım’da yürürlüğe girmesiyle, Terter kent merkezinde esnaf iş yerlerini açmaya, sokaklarda tezgahlarını kurmaya başladı. Taksilerin çalıştığı, vatandaşlara ait araçların görüldüğü kentte, sokaklarda bazı vatandaşlarda evlerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere artık güvenle alışveriş yapıyor. Savaşın sona ermesinin ardından kente dönen vatandaşlar çok mutlu olduğunu belirterek, Azerbaycan ve Türkiye’ye teşekkür etti. Terter’de yaşayan kent sakinlerinden İskender İskenderov, “Başkomutanımız İlham Aliyev’e çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için büyük bir sevinç oldu. Ordumuz galip geldiği için çok seviniyoruz. Öz yurdumuzda, yuvamızda yaşıyoruz. Biz savaş sırasında bile Terter’i terk etmemiştik. Eskiden beri buraya kahraman Terter diyorlar. Terter halkı kahraman ve yiğit olmuştur” şeklinde konuştu. Taksicilik yapan Cengiz Miraliyev, “Azerbaycan halkı ve Türk halkı çok yaşasın. Bu günümüze çok şükür, şehit olan askerlerimize Allah rahmet eylesin. Şehit annelerinin ellerinden öpüyorum, Rabbim kalanlarına can sağlığı versin. Hayat normale dönmeye başladı. Ekmek paramızı kazanmaya başladık. Azerbaycan ve Türkiye yönetimine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Dönerci ustası Nimet Haydarlı ise, “Allah’a (c.c.) şükür herkes işinde gücünde. Başından beri ordumuza güveniyorduk, kazanacağımıza inanıyorduk. Ama şunu bugün herkese evinde, işinde normal hayatlarına devam ediyorlar. Allah’tan (c.c.) şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi. Azerbaycan'ın büyük zaferinin ardından Terter’de hayat normale dönüyor: Güvenli bölgelere kaçan halk geri dönüyor Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, savaş nedeniyle güvenli bölgelere giden halk Terter'e dönmeye başladı. Kent merkezinde ise hayati faaliyetler normale dönüyor. BiP'te paylaş

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"Gitsinler kendi ülkelerindeki sorunlarla uğraşsınlar"

Aliyev, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycanlılara ait çok sayıda caminin yıkıldığını, bazılarının da domuz ahırı olarak kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

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"Bu durum, neden bazı Batılı liderleri endişelendirmedi? Demek ki onlara göre, camilere hakaret edilebilir, camiler yıkılabilir, domuz ahırı yapılabilir. Öyleyse bunu böylece söylesinler ve gitsinler kendi ülkelerindeki sorunlarla uğraşsınlar. Hiç kimse bizim işimize karışmasın. Buraya kendimiz geldik. Tüm bu ülkelerin çabalarına, provokasyonlara rağmen kan dökerek kendi toprağımıza geldik. Herkes gitsin, kendi işiyle uğraşsın."

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