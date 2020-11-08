Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Hocalı'nın intikamını savaş anında aldık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında işgal altındaki kritik öneme sahip Şuşa’nın kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Müzakere sürecinde defalarca bu sorunu çözemezsek savaş alanında çözeceğimi söylemiştim. Müzakere süreci hiçbir işe yaramadı. Masa arkasında bir sonuç alamadım. Bizi oyalamaktan başka bir şey yapmadılar. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimini taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Ermenistan'a seslenen Aliyev, "Nerede sizin güçlü ordunuz. Biz o orduyu yok ettik. Azerbaycan ordusu tek başına düşmanı topraklarından kovdu" sözleriyle Azerbaycan ordusunun zaferine dikkati çekti.

Hocalı'nın intikamı alındı

"Biz intikamımızı savaş anında aldık. Biz sivil vatandaşları hiçbir zaman hedef almadık" diyen Aliyev, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı" ifadelerini kullandı.

Tarihi abideler restore edilecek

Aliyev, "Bütün tarihi abidelerimizi yeniden restore edeceğiz. Bütün camilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa kentinde dalgalanıyor. Biz bekledik ve güç topladık, hiçbir baskıya bakmayarak güç topladık. Bu ekonomik güçtü. Bugün Azerbaycan ekonomik olarak hiçbir ülkeye bağlı değil, hiçbir ekonomik kuruluşa bağlı değil" dedi.

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