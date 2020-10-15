Karabağ’da PKK kampı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir televizyona kanalına verdiği röportajda Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye olmaksızın bu sorunun çözülmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye olmazsa, bu mesele çözülemez. Bunu herkes anlamalı. Minsk grubu da kalabilir. Zaten, 30 sene boyunca bir sonuca varamadı. Olabilir. Ancak ne kadar çabuk bu mesele çözülürse, o kadar çabuk Minsk grubuna gerek kalmayacak. Azerbaycan’ın kentlerinde ve Bakü’de binlerle Ermeni yaşıyor. Ve onlar bizim vatandaşımızdır. Bizim ülkemizde birçok milletler yaşıyor ve bu bizim gücümüze güç katıyor. O yüzden Karabağ’da yaşayan Ermeniler endişelenmesinler” dedi.

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BİZDEN İZİNSİZ OLMAZ

Bölgede Barış Gücü görevlilerinin konuşlandırılmasının Ermenistan ve Azerbaycan rızasına dayanması gerektiğini söyleyen Aliyev, “Hiçbir ülke iznimiz olmadan topraklarımıza Barış Gücü gönderemeyeceğini anlamalıdır. Bu uluslararası hukuka aykırıdır, kabul edilemez. Bu tür talepler olabilir. Bunu gözardı etmiyorum. Ancak tüm konular masada olmalıdır” ifadelerini kullandı.

KANADA’DAN LÜBNAN’DAN GELMİŞLER

Yabancıların katılımı konusunda Ermenistan’a bakılması gerektiğini belirten Aliyev, “Kaç tane yabancı terörist var. Orada Karabağ’daki PKK kampları dahil PKK kampları var. Orada öldürülen teröristlerin üzerinde Kanada ve Lübnan pasaportları bulundu. Ermeni kökenli olup olmadıkları başka bir konu. Yani başka bir ülkenin vatandaşı gelip orada savaşıyor. Bunlar paralı askerler” dedi.

OYNAT 00:59 Aliyev'den Rusya ve İran'a açık mesaj: Açarız sandığı, dökeriz pamuğu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan televizyon kalanı AZ TV'ye verdiği röportajda Karabağ'daki işgalcilere yönelik net ifadeler kullandı. Aliyev 'Rusya'nın Ermenistan'da 5 bin askeri var. Rusya ve İran Ermenistan'da sınır hizmeti görüyor. Ama bizim askerlerimiz arasında Türkiye askeri yok. Bizi kimse itham etmesin. 'Açarıq sandığı tökərik, pambığı!'' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Enerji hatlarına düzenlenecek olası bir saldırının yanıtının çok ağır olacağını söyleyen Aliyev, “Biz, konuyla ilgili uyarımızı yapmışızdır. 2021 yılında TANAP üzerinden gaz almaya başlayacak Avrupa ülkeleri de, Ermenistan’ı uyarmalılar. Çünkü TANAP yalnızca bizim projemiz değil. TANAP’ın başka paydaşları var. TAP’ın Avrupalı paydaşları var. Ve Avrupa’nın enerji güvenliği için müstesna önem arzeden bir proje. İşte bu nedenden dolayı hepimiz bu projeye herhangi zarar değmemesi için ilgili olmalıyız” dedi.

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F-16’lar yer almıyor

Türk F-16’larına ilişkin iddialara da değinen Aliyev, “Türk F16’ları buradalar. Uçaklar tatbikat zamanı gelmişlerdi. Ermeni saldırılarından sonra burada kaldılar. Ama onlar yerde duruyorlar. Havada değil. Ve onlardan hiçbirisi bu savaşa katılmadı. Türkiye’den hiçbir insan bu savaşa katılmadı. Yabancı insanlar konusu da yalan. Bu bize atılmış iftiradır. Bir tek bile kanıt gösteremiyorlar” şeklinde konuştu.

OYNAT 00:38 Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'ın füze sistemlerini imha etti Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi. BiP'te paylaş

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Gazetecilere Ermeni ateşi

Terter’de gazetecilerin bulunduğu bölgeye 5 top mermisi düştü.

Ermenistan, Terter’de gazetecileri hedef aldı. Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV)’nin Savaş Muhabiri Elnur Tofig, “Sabah saatlerinde Terter’in Duverli köyündeki bir okula topların isabet ettiğini duyduk. Olay bölgesine gidip çekimler yaptık. O sırada yeni saldırılar meydana geldi“ ifadesini kullandı. Okul binası içindeyken bir top mermisinin okula isabet ettiğini ve tavanın üzerlerine çöktüğünü aktaran Tofig, “Hemen okul binasından çıktık ancak aracımızın bulunduğu bölgeye 4-5 top mermisi daha da düştü” dedi.