Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrayıl bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıccali, Mazra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik noktayı kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.
Ermenistan ordusu bozguna uğradı
Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermenistan ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar arasında T-72 tankları da bulunuyor.