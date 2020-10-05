Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den son dakika açıklaması: Üç köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cebrayıl bölgesinde üç köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrayıl bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıccali, Mazra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik noktayı kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:08 Azerbaycan ordusunun ele geçirdiği tank ve askeri araçlar görüntülendi Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bakü TV muhabiri Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait tank ve askeri araçları görüntüledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cephede yiyecek içecek sıkıntısı çektiği ve ikmal yapılamadığı için mevzileri bırakıp kaçtığı aktarıldı. BiP'te paylaş

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Ermenistan ordusu bozguna uğradı

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı askeri harekatta birçok yer kurtarılırken Ermenistan ordusu tarihi bir hezimet yaşıyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri araç ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar arasında T-72 tankları da bulunuyor.

DÜNYA Azerbaycan ordusu hız kesmeden ilerliyor: Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı