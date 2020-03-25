Azerbaycan devlet televizyonundan duyuruldu: İlk virüs testlerini Türkiye'nin aracılığıyla elde ettik

Çin'de bir baba bebeği için taşınabilir koruyucu kapsül tasarladı

Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şanghay'da ikamet eden 30 yaşındaki bir baba, dışarıya çıktıklarında bebeğini koronavirüse karşı korumak için ilginç bir tasarıma imza attı. Bu kişi, bebeğin içinde güvende olduğu taşınabilir koruyucu bir kapsül yaptı. Kapsül, filtrelenmiş havayı içeri ileten bir hava filtresi, içerideki karbondioksit yoğunluğunu ve sıcaklığı gösteren bir monitör ve ebeveynlerin temas etmeden çocuğuna dokunabilmesini sağlayan steril bir eldivenle donatıldı.