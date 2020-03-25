Dünya Azerbaycan devlet televizyonundan duyuruldu İlk virüs testlerini Türkiyenin aracılığıyla elde ettik
ASYA

Azerbaycan devlet televizyonundan duyuruldu: İlk virüs testlerini Türkiye'nin aracılığıyla elde ettik

Azerbaycan devlet televizyonundan duyuruldu: İlk virüs testlerini Türkiye'nin aracılığıyla elde ettik

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk tanı testlerini Türkiye'nin aracılığı ile elde ettiklerini bildirdi. Şireliyev, "Sadece birkaç ünlü laboratuvarda ve Almanya'daki bir laboratuvarda bu testler yapılıyordu. Kardeş Türkiye'nin aracılığı ile testler Bakü'ye getirildi. İlk hastalar da o testlerin yardımıyla teşhis edildi" dedi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüsün belirlenmesi için tanı kitleri kullanılıyor.
Koronavirüsün belirlenmesi için tanı kitleri kullanılıyor.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, alınan tedbirler sayesinde Azerbaycan'da koronavirüsün artmasının önlendiğini belirtti.

  • İlk günlerde koronavirüsün yeni tipinin teşhisi için birçok ülkede test olmadığını hatırlatan Şireliyev, "Sadece birkaç ünlü laboratuvarda ve Almanya'daki bir laboratuvarda bu testler yapılıyordu. Kardeş Türkiye'nin aracılığı ile testler Bakü'ye getirildi. İlk hastalar da o testlerin yardımıyla teşhis edildi" dedi.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 382 bini geçti
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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 382 bini geçti

Şireliyev, bazı hastaların iyileşerek taburcu edildiğini, tedavisi devam edenlerin hastalık seyirlerinin de iyileşme yönünde olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakasına ilk kez 28 Şubat'ta İran'dan ülkeye geçen bir Rus vatandaşında rastlanmıştı.

Bugüne kadar 87 kişide koronavirüs tespit edilen Azerbaycan'da, 10 hasta iyileşti, 1 hasta hayatını kaybetti.

Ülkede, 3'ü 18 yaş altı toplam 76 hastanın tedavisi sürüyor.

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