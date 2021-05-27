Azerbaycan duyurdu: İkmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askeri esir alındı

Hindistan'da Yaas Kasırgası

Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletinde Yaas Kasırgası çıktı. Batı Bengal'de 20 bin ev ve barınakta büyük hasar meydana geldi. Kalküta'daki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Odisha eyaletinde ise tekneler alabora olurken, başkenti Bhubaneswar'daki havalaanı, faaliyetlerini durdurdu.