Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

Azerbaycan, uzun süredir devam eden Ermenistan provokasyonlarının ardından düğmeye bastı. Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi. Karabağ antiterör harekâtı tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bakan Güler: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında

İşte operasyonla ilgili yaşanan dakika dakika gelişmeler...

14.13 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hasanov, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yerel terörle mücadele önlemleri hakkında bilgi verdi. Güler, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

14.06 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan’ın başlattığı operasyonun ardından, "İki ülke ile de iletişim halindeyiz. Karabağ’da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü birlikleri, Dağlık Karabağ’daki misyonunu sürdürüyor" dedi.

14.03 Azerbaycan: Sivil Ermeni nüfusunun tahliyesi için Laçın yolu üzerinde insani koridor oluşturuldu.

13.43 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun Ağdam ili istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını duyurdu.





Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.





Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

"Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta"

Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatılmıştır.

Bu kapsamda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephede ve cephenin derinliğindeki mevzileri ile uzun süreli ateş noktalarının yanı sıra savaş araçları ve askeri tesisleri yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılmaktadır. Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir."

Açıklamada, "Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine alınan tedbirler hakkında bilgi verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

'Rus barış gücü müdahale etmeyecek'

Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi.





Azerbaycan: Ağdam istikametindeki mevzilerimiz farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altında

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun Ağdam ili istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını duyurdu.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı kaydedildi.