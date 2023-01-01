Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı

Azerbaycan Karabağ'da başlattığı operasyonda Ermenistan ordusunu vuruyor.
Azerbaycan, uzun süredir devam eden Ermenistan provokasyonlarının ardından düğmeye bastı. Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi. Karabağ antiterör harekâtı tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bakan Güler: Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanında
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.
Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.
"Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta"
Ermeni silahlı kuvvetlerinin, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin aksine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:
'Rus barış gücü müdahale etmeyecek'
Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi.
Azerbaycan: Ağdam istikametindeki mevzilerimiz farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altında
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan ordusunun Ağdam ili istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığını duyurdu.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Azerbaycan ordusunun Ağdam bölgesi istikametindeki mevzilerini farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı kaydedildi.
Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.