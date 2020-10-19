Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son dakika gelişmesi: 13 köy daha geri alındı
Azerbaycan ordusundan zafer üstüne zafer: 13 köy daha geri alındı
Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını geri almak için hızla ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu bölgede zafer üstüne zafer elde ediyor. Ermenistan ordusuna ağır darbe vuran Azerbaycan ordusu işgal altındaki 13 köyü daha geri aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrail ilinin 13 köyünü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtti.
Bu saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun gereken yanıtı vererek birkaç yerleşim birimini işgalden kurtardığını kaydetti.
Aliyev, paylaşımında "Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır." bilgisini verdi.