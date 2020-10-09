Ermenistan gizliyor: 5 bin asker ve subay kayıp!

Ermeni silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'den itibaren cephe hattında yaptığı provokasyonlar ve saldırılar ülkeye çok pahalıya mal oldu.

Başlangıçta toprak ve insan gücü kaybını gizlemek isteyen Ermenistan, özellikle sosyal medyada yoğunlukla paylaşılan kayıp ilanları sonrası bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

Çocukları zorla savaşa gönderilen ve ölümlerinden hala habersiz olan aileler, Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan'ı protesto etmeye başladı.

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5 BİN ASKER KAYIP!

Azerbaycan'da yayın yapan bir haber sitesinin aktardığı bilgilere göre;

Ermeni aileler savaşa gönderilenlerin fotoğraflarını paylaşarak, sosyal ağlarda duyurular yapıyor. Ermeni aileler tarafından sosyal ağlarda paylaşılan bilgilere göre ise cephede bulunan 5 bin Ermeni subayı ve askeri hakkında henüz bilgi yok.

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KAYIPLARI GİZLİYORLAR

Ermeni askerlerinin ebeveynleri ile yakınları ve hatta cephedeki subaylar sosyal ağlarda, ölü veya yaralılar listesinde veya askeri birliklerde isimlerini bulamıyor. Bu da Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kayıplarını gizlediğinin bir başka kanıtı olarak gösteriliyor.

Kayıpların sadece askerler arasında değil, subaylar arasında da yüksek oranda olduğu belirtiliyor.

SÖZCÜ İTİRAF ETTİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, askerlerin kaderi hakkında sosyal ağlarda çok fazla paylaşım olduğunu itiraf ederek, bu günlerde bazı vatandaşların oğullarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını ve onları bulmak için yardım istediklerini kabul etti.

Haberde, konunun sosyal ağlarda aktif olarak tartışılması, asker anneleri ve tüm toplumun Paşinyan hükümetine karşı yeni protestolar başlatması için başka bir zemin oluşturduğuna da dikkat çekiliyor.

BİNLERCE ÖLÜ VAR

Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında yaşadığı kabus cephedeki askerlerin itiraflarına da yansımış, Karabağ’a giden Ermeni asıllı Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Rus basınına, “(Ermeni hükümeti) insanları aldatıyor, 18 yaşındaki askeri cepheye sadece makineli tüfekle gönderiyorlar. Hattımızda gözümün önünde 200 kişi öldü. Toplamda binlerce ölü var” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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