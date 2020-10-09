Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistan gizliyor 5 bin asker ve subay kayıp
ASYA

Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son dakika gelişmesi: 5 bin asker ve subay kayıp!

Ermenistan gizliyor: 5 bin asker ve subay kayıp!

Ermenistan'ın saldırıları sonrası harekete geçen ve Ermenistan ordusuna ağır darbe vuran Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki topraklarını geri almak için Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerliyor. Tarihi kayıplar veren Ermenistan silahlı kuvvetleri ise kayıplarını halktan gizliyor. Ermeni aileler Azerbaycan'a karşı savaşa zorla gönderilen ve kayıp olduğu bildirilen akrabalarının fotoğraflarını sosyal medya ağlarında yayınlarken, 5 bin asker ve subay hakkında bilgi alınamadığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeni asker tarafından dile getirilen itirafta binlerce askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
Ermeni asker tarafından dile getirilen itirafta binlerce askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Ermeni silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'den itibaren cephe hattında yaptığı provokasyonlar ve saldırılar ülkeye çok pahalıya mal oldu.

Başlangıçta toprak ve insan gücü kaybını gizlemek isteyen Ermenistan, özellikle sosyal medyada yoğunlukla paylaşılan kayıp ilanları sonrası bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.

Çocukları zorla savaşa gönderilen ve ölümlerinden hala habersiz olan aileler, Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan'ı protesto etmeye başladı.

Burada binlerce ölü var
DÜNYA
Burada binlerce ölü var

5 BİN ASKER KAYIP!

Azerbaycan'da yayın yapan bir haber sitesinin aktardığı bilgilere göre;

Ermeni aileler savaşa gönderilenlerin fotoğraflarını paylaşarak, sosyal ağlarda duyurular yapıyor. Ermeni aileler tarafından sosyal ağlarda paylaşılan bilgilere göre ise cephede bulunan 5 bin Ermeni subayı ve askeri hakkında henüz bilgi yok.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik detay: Büyük çöküş başlayacak
EKONOMİ
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kritik detay: Büyük çöküş başlayacak

KAYIPLARI GİZLİYORLAR

Ermeni askerlerinin ebeveynleri ile yakınları ve hatta cephedeki subaylar sosyal ağlarda, ölü veya yaralılar listesinde veya askeri birliklerde isimlerini bulamıyor. Bu da Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kayıplarını gizlediğinin bir başka kanıtı olarak gösteriliyor.

Kayıpların sadece askerler arasında değil, subaylar arasında da yüksek oranda olduğu belirtiliyor.

SÖZCÜ İTİRAF ETTİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, askerlerin kaderi hakkında sosyal ağlarda çok fazla paylaşım olduğunu itiraf ederek, bu günlerde bazı vatandaşların oğullarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını ve onları bulmak için yardım istediklerini kabul etti.

  • Haberde, konunun sosyal ağlarda aktif olarak tartışılması, asker anneleri ve tüm toplumun Paşinyan hükümetine karşı yeni protestolar başlatması için başka bir zemin oluşturduğuna da dikkat çekiliyor.

BİNLERCE ÖLÜ VAR

Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında yaşadığı kabus cephedeki askerlerin itiraflarına da yansımış, Karabağ’a giden Ermeni asıllı Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Rus basınına, “(Ermeni hükümeti) insanları aldatıyor, 18 yaşındaki askeri cepheye sadece makineli tüfekle gönderiyorlar. Hattımızda gözümün önünde 200 kişi öldü. Toplamda binlerce ölü var” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri araç havaya uçuruldu
OYNAT 00:34
Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri araç havaya uçuruldu
Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, işgalci Ermenistan güçlerine ait çok sayıda askeri aracı imha etti.

Azerbaycan askeri Cebrail'e bayrağı dikti,
OYNAT 00:59
Azerbaycan askeri Cebrail'e bayrağı dikti, "Biz söz verdik, tüm işgal alınan topraklarımızda bayrağımız dalgalanacak"
İşgalci Ermenistan'dan temizlenen Cebrail ilçesine Azerbaycan bayrağı dikildi. Görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Görüntülerde bir Azerbaycan askerinin, 'Biz söz verdik ki, bütün işgal alınan topraklarımızda bayrağımız dalgalanacak.' dediği duyuluyor.

Abone Ol Google News
Ermenistan usulü basın özgürlüğü!

Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

​İşgalcilerin yalanlarını açık eden Rus gazeteciler sınır dışı edildi.
İkinci eldejet hızıyla satılıyorlar

İkinci elde
jet hızıyla satılıyorlar

​İşte satıcısının hemen elden çıkardığı 10 marka.
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskovada

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.