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Dünya Azerbaycan ordusu göz açtırmıyor Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı
ASYA

Azerbaycan Ermenistan çatışmasında son dakika gelişmesi: Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı

Azerbaycan ordusu göz açtırmıyor: Ermenistan ordusunun dağ alayı dağıtıldı

Azerbaycan ordusu Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Çatışma bölgesinden gelen son bilgilere göre Azerbaycan ordusunun top atışları sonrası Ermenistan ordusuna bağlı 6. Dağ Alayı'nda büyük kayıplar yaşandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Korsan devlet firarda
GÜNDEM
Korsan devlet firarda

DAĞ ALAYINA BÜYÜK KAYIP VERİLDİ

Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu birkaç araç ve havan topunun imha edildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin 6. Dağ Alayı 1. Taburunun personeli arasında zayiat olduğu belirtilen açıklamada, D-30 Topçu Tümeninin 3. batarya obüslerinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğü vurgulandı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın havan toplarını nokta atışıyla vurdu
OYNAT 00:39
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın havan toplarını nokta atışıyla vurdu
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait havan topu atış noktalarını imha ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin işgal altındaki Göyark köyünde konuşlu Ermenistan ordusunun havan topu atış noktalarının vurulduğu bildirildi. Hedeflerin nokta atışı ile imha edildiğini duyuran Bakanlık, operasyonun görüntülerini de paylaştı.


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