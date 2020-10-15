Cephede yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan ordusunun gözü döndü: Misket bombası ve fosfor gazını kullanıyorlar

Patlamamış misket bombası ve fosfor gazları Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alması ve bugüne kadar 42 sivilin hayatını kaybetmesi, 206 sivilin de yaralanmasıyla ilgili olarak Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev önemli açıklamalarda bulundu.

"MİSKET BOMBASI VE FOSFOR GAZI KULLANIYORLAR"

Yarbay Aliyev yaptığı açıklamada, "Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 adet patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Bunun yanında Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildi.

FOTOĞRAF 20 Azerbaycan ordusunun sahada darbe üstüne darbe vurduğu Ermenistan ordusuna tarihi kayıplar sonrası gizlice yapılan silah sevkiyatının ardından şimdi de paralı askerlerden oluşan destek birlikleri kurulmaya başlandığı ortaya çıktı. Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan askeri çatışmada ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli silahlı kişilerin de yer aldığı belirtildi. Paralı askerlerin toplanmasında Ermeni diasporasının önemli rol oynadığı belirtiliyor. Karabağ'a gönüllü grupların akını Rus medyasının ilgisini çekmiş durumda. Ülkede yayın yapan haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre; Ermeni kökenli ancak ABD, Fransa ve Rusya vatandaşı militanların Karabağ'da savaştığı tespit edildi. Paralı askerler Ermenistan silahlı kuvvetlerinde olmamalarına rağmen Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için savaş alanına geldiklerini açıkça söylemekten de çekinmiyor. Bunu ise yaşadıkları ülkedeki kanunlar konusunda endişeli olmamalarına bağlıyorlar. Paralı askerlerin hızlı askeri eğitim kurslarını geçtikten sonra Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor. Rusya Ermeniler Birliği başkanı Ara Abramyan'ın ve Ermeni diasporası Zare Sinanyan'ın baş yetkilisinin de gönüllü taburlara katılma çağrısında bulunuyor. Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi. Suriye'de Esad rejimi için savaşan Lübnan'dan bir paralı askerin, işgal altındaki Karabağ bölgesinde Ermenistan için Azerbaycan'a karşı savaşırken görüldüğü iddia edildi. Öte yandan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 208. Maddesine göre (yasadışı silahlı gruplara örgütlenme veya katılma), yurtdışında silahlı gruplara katılım 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Ermenistan ordusunda çatışmaları için gönüllü militanlara yönelik para ödenmesinin yanı sıra farklı ayrıcalıklar da tanınıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Haciyev de çeşitli internet kaynaklarında ve sosyal ağlarda, işgal altındaki topraklarda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bir parçası olarak Azerbaycan'a karşı diğer ülke vatandaşlarının askeri operasyonlara katılımları hakkında pek çok bilgi olduğuna dikkat çekerken, Ermenistan'ın silahlı paralı askerleri düşmanlıklarına dahil ederek uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ve uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti. Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermenistan tarafında savaştığının açıkça kanıtladığına dikkat çeken Haciyev, ''Daha önce elde edilen bilgiler hem de kurtarılmış Azerbaycan topraklarında yaşanan olaylar, yabancı ülkelerden silahlı paralı askerlerin ve teröristlerin Ermeni tarafında savaştığını açıkça kanıtlamaktadır. Buna dair çok sayıda fotoğraf ve video kanıtımız var. Çalışanlar arasında yeterince Ermeni asıllı yabancı vatandaş bulunmaktadır. Bu şahıslar Azerbaycan'ın sivil nüfusuna yönelik saldırılara karışıyor. Bu insanların Ermeni kökenli olmaları Azerbaycan topraklarında savaşmalarını haklı göstermez ve onları yabancı savaşçı statüsünden kurtarmaz.'' diye konuştu. Azerbaycan hükümeti, paralı militanların geldiği ülkelere, savaşmak için Karabağ'a gelen vatandaşlarına karşı ciddi tedbirler almaya, işgal ettikleri topraklara girmelerini engellemeye ve bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. ​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi: Parayla asker topluyorlar 27 Eylül'de başlattığı saldırılara Azerbaycan'ın verdiği karşılıkla tarihi kayıplar yaşayan Ermenistan ordusu Moskova'daki ateşkes kararını ihlal edip sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, sivil uçaklarla bölgeye yaptığı gizli silah sevkiyatının yanı sıra paralı asker de toplamaya başladı. ABD, Fransa ve Rusya vatandaşlığına sahip Ermeni kökenli kişilere hızlandırılmış askeri eğitimler verilirken, eğitimlerin sonunda paralı askerlerin Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın komutası altında belirlenen bölgelerde muharebe operasyonlarına katılacağı belirtiliyor. Azerbaycan hükümeti ise söz konusu ülkelere bu kişilere karşı ceza davaları açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. BiP'te paylaş

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SAVAŞ KANUNLARI HİÇE SAYILIYOR

Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü: "Ermenistan tarafından yapılan saldırılarda zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor. Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı tespit edildi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildi.

Ermenistan kanunları çiğneyerek sivilleri hedef alıyor. Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik misket bombası ve fosfor gazı kullandığının tespit edildi.

Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise `Salkım bomba´ olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.''

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OYNAT 00:57 Beyaz Saray önünde Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi ABD'nin başkenti Washington'da Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları ve Dağlık Karabağ'ı işgali protesto edildi. Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Beyaz Saray'ın önüne gelen iki yüz civarındaki eylemci, Azerbaycan lehine sloganlar attı. Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıyan eylemciler, ABD yönetimine Ermenistan'ın işgalci tavırlarına ve sivillere yönelik saldırılarına son vermesi için baskı yapması çağrısında bulundu. Beyaz Saray'ın önündeki eylemin ardından Türkiye'nin Washington'daki büyükelçilik binasının önüne giden grup, sevgi gösterisinde bulundu. Büyükelçilik yetkilileri, eylemcilerle selamlaşarak Türkiye'nin Azerbaycan'a yönelik desteğini vurguladı. BiP'te paylaş

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