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Azerbaycan Ermenistan güçlerinin Karabağ'dan Ermenistan'a geçeceğini duyurdu

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Eylül'de varılan mutabakat gereği silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan'a geçişinin sağlanacağı bildirildi.

13:39 . 24/09/2023 Pazar
AA
Azerbaycan Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Karabağ'dan Ermenistan'a geçeceğini duyurdu.

Azerbaycan Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Karabağ'dan Ermenistan'a geçeceğini duyurdu.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Eylül'de varılan mutabakat gereği silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan'a geçişinin sağlanacağı bildirildi.


Açıklamada, geçişin otobüsler ve özel araçlarla yapılacağı kaydedildi.


Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.


Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti.




#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
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