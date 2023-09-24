Azerbaycan Ermenistan güçlerinin Karabağ'dan Ermenistan'a geçeceğini duyurdu

Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını açıklayan Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, ''Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor.'' dedi.