Dünya Azerbaycan Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHAları ile vurdu
ASYA

Azerbaycan Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurdu

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait mevzileri ve S-300 hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronuyla imha ettiği anların görüntüleri yayımlandı. Ermenistan’ın saldırıları sonucu ise 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı açıklandı.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurdu
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri hedef aldığı anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronu kullanılarak Ermenistan’a ait Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemi, Ermenistan topçu mevzisi, askeri karakol ve sığınak gibi askeri hedeflerin yok edildiği görüldü.


Ermenistan’ın saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil yaralandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

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