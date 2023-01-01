Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu

50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...