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Dünya

Azerbaycan Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu.

16:37 . 19/09/2023 Salı
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında “Ağdara istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin 5'inci savunma tugayına ait mühimmat depolarından biri imha edildi” denildi.

Azerbaycan Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçti: Karabağ'da operasyon resmen başladı
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50 yıldır hukuksuz işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Dünyanın gözünü çevirdiği bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. İşte dakika dakika yaşananlar gelişmeler...

#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
26 dakika önce
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