Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada bir üsteğmen şehit oldu Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada bir üsteğmen şehit oldu Azerbaycan-Ermenistan sınırında süren çatışmada Azerbaycan ordusundan bir üsteğmen şehit oldu. Azerbaycan ordusunun gece boyunca top, havan ve tank ateşiyle Ermenistan ordusuna ait mevzileri, topçu bataryalarını ve araçları imha ettiği kaydedildi.

Haber Merkezi 13 Temmuz 2020, 10:51 Son Güncelleme: 13 Temmuz 2020, 10:55 AA