Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Ekonomi

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor: Gram altın 398 lira seviyelerinde

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta rekor kıran altın fiyatları bu hafta yine en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 398,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 647 liradan satılıyor