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Dünya Azerbaycan ordusu, Ermenistana ait İHAyı düşürdü
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ASYA

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmada son durum: Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü açıklandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düşürülen İHA'nın fotoğrafını paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düşürülen İHA'nın fotoğrafını paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

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Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
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Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.


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