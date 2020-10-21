Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü belirtildi. İHA'lardan 2'si Fuzuli, biri Terter istikametinde vuruldu. Öte yandan Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah bir, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.

Haber Merkezi 21 Ekim 2020, 15:41 Son Güncelleme: 21 Ekim 2020, 15:46 AA