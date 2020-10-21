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Dünya Azerbaycan Ermenistana ait 3 İHA daha düşürdü
ASYA

Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü

Azerbaycan Ermenistan'a ait 3 İHA daha düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 3 insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğü belirtildi. İHA'lardan 2'si Fuzuli, biri Terter istikametinde vuruldu. Öte yandan Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah bir, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.55-13.30'da Ermenistan'a ait 3 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'lardan 2'sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah bir, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü
DÜNYA
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi

Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı: İşte Azerbaycan'ın ele geçirdiği askeri araçlar
FOTOĞRAF 11
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Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi.
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Azerbaycan ordusunda görevli askeri bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan'ın işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi.
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Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti.
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Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, 3 Ekim'de, 1994'ten bu yana Ermenistan işgalinde bulunan Sugovuşan bölgesinin geri alındığını bildirmişti.
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Ermenistan ordusu bırakıp kaçtı: İşte Azerbaycan'ın ele geçirdiği askeri araçlar
Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmını görüntülendi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerini bu kez top atışlarıyla püskürttü
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerini bu kez top atışlarıyla püskürttü
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.


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