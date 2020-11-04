Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu" denildi.
Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.
Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2020