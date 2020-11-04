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Dünya Azerbaycan, Ermenistana ait bir SU-25 uçağını daha düşürüldü
ASYA

Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürüldü

Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürüldü

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerince Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağı düşürüldü. Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu" denildi.

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