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Dünya Azerbaycan, Ermenistana ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
ASYA

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş uçağının hava savunma güçlerince vurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
DÜNYA
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Ermenistan Gence'ye saldırdı

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar 60 sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

  • Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 16 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 60 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 270 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1704 ev, 90 apartman, 327 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

AZERBAYCAN, 27 EYLÜL'DE OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

  • Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

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