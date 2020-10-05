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Dünya Azerbaycan, Ermenistanın Genceye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı 24 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı
ASYA

Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosu açıkladı

Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı: 24 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı

Ermeni ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırılarda, 24 Azerbancanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombaladı.
Ermenistan, Azerbaycan'daki şehir ve köyleri bombaladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin yaralandığını ve 300'den fazla yerleşim yerinin de tahrip edildiğini duyurdu.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentinde sivilleri hedef aldı!
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Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentinde sivilleri hedef aldı!

Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarını belgeleyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.

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Ermenistan, Beylegan, Berde ve Terter’de sivil yerleşim yerlerine saldırdı

Ermenistan’ın saldırısında yaralanan ve Türklerin kurtardığı Ermeni kadın: Bizden ne istiyorlar?
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Ermenistan’ın saldırısında yaralanan ve Türklerin kurtardığı Ermeni kadın: Bizden ne istiyorlar?
Ermenistan'ın Gence şehrine yaptığı füze saldırısı da yaralanan sivillerden biri olan ve Azerbaycanlı Türkler tarafından kurtarılan Ermeni kadın AZ TV kanalına konuştu. Azerbaycan milletine teşekkürler eden Nina Grigoryan, Ermenistan'a tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ''Onların kendi toprakları var, öyle değil mi? Yaşasınlar kendi topraklarında. Yine gelip ne istiyorlar? Karabağ bizimdir, Karabağ bizimdir diyorlar. Bizden uzak durmalarını istiyorum. Bizimle işleri olmasın. Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler.''

Ermenistan'ın sivilleri katlettiği o anda Gence'de yaşanan panik böyle kaydedildi
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Ermenistan'ın sivilleri katlettiği o anda Gence'de yaşanan panik böyle kaydedildi
Azerbaycan'ın Gence şehri merkezine Ermenistan ordusu tarafından atılan füzeler esnasında halkın yaşadığı panik anları bir televizyon kanalının kamerasına böyle yansıdı. Saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti.


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