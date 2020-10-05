Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı: 24 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin yaralandığını ve 300'den fazla yerleşim yerinin de tahrip edildiğini duyurdu.
Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti.
Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarını belgeleyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.