Azerbaycan: Fransa Dışişlerinin açıklamaları gerçekleri çarpıtmaya yöneliktir

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;





“Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın son derece sorumsuz açıklamaları, sahadaki gerçekleri çarpıtmayı amaçlıyor. Yasa dışı Ermeni silahlı birliklerinin olası askeri provokasyonlarının ve terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin egemen topraklarımızda aldığı anti-terör önlemleri, uluslararası insani hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tamamen uygun olarak gerçekleştirilmiştir.





Fransa'nın, Ermenistan yönetiminin Ermeni silahlı birliklerinin topraklarımızdan çekilmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesini, askeri-siyasi provokasyonların yapılmasını, aynı zamanda Ermenistan Başbakanının son 30 yılda bu ülke tarafından desteklenen sözde rejime 2 Eylül'de tebrik mesajı göndermesini kınamak yerine, Azerbaycan'a karşı ifade ettiği görüşler ayrılıkçılık ve Ermenistan içindeki intikamcı güçleri teşvik etmekten başka bir şey değildir.





Fransa'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin daha önceki toplantılarında, Azerbaycan'ın yalnız kalmasını sağlama girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmış olmasına rağmen, bu ülkenin Güvenlik Konseyi'nden bölge hakkında sınırlı bir anlayışa sahip politikası ve mevcut gerçeklerin inkarı için bir kez daha yararlanmaya yönelik girişimi sadece tehlikeli değil, bölgede barış ve güvenliğin tesisine de hizmet etmemektedir.





Azerbaycan, hiçbir zaman sivil Ermeni sakinlerini hedef almamıştır, Ermeni asıllı sakinlerin toplumumuza yeniden entegrasyonu sürecini hayata geçirmeye ve Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde onların haklarını ve güvenliklerini sağlamaya kararlıdır. Bu bağlamda Fransa'nın, Ermeni sakinlerin mevcut olmayan ‘toplu sınır dışı edilmesi’ yönündeki iddiası, bu ülkenin Azerbaycan'a karşı yeni suçlamalarda bulunması için var olmasını umduğu bir fikirdir.





Tüm yasa dışı silahlı grupların kısa sürede tamamen silahsızlandırılması ve geri çekilmesi, ayrıca yasa dışı sözde rejimin feshedilmesi, merkezi hükümet temsilcileri ile yerel Ermeni sakinler arasında onların Azerbaycan Anayasası çerçevesinde eşit haklara sahip vatandaşlar olarak toplumumuza yeniden entegrasyonuyla ilgili kapsamlı bir diyalog için koşulların yaratılmasının anahtarıdır. Bunun Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.





Ermeni sakinlerle Azerbaycanlı yetkililer arasındaki doğrudan diyalogun, bölgede silahsızlanma ve demilitarizasyonun pratik olarak uygulanmaya başlanmasıyla gerçekleştiği bir dönemde, uluslararası toplumun, özellikle Fransa'nın durum değerlendirmesi yapması, devletlerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygıya dayanan uluslararası hukuk normlarına uygun olmalıdır.”



