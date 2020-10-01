Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdi: Geri çekilmek zorunda kaldılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den 30 Eylül yerel saatle 21.30’a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

DÜNYA Azerbaycan'ın SİHA'lardan sonra radarındaki iki Türk savunma aracı

200 TANK İMHA EDİLDİ

Bakanlık 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan’a ait toplam 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110’dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini bildirdi.

OYNAT 00:57 Azerbaycan'a ait kamikaze droneleri Ermenilerin askeri araçlarını böyle imha etti Ermenistan işgalindeki Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna ait askeri araçları hedef aldığı görülüyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder