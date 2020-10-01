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Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistana ağır kayıplar verdi Geri çekilmek zorunda kaldılar
ASYA

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada son durum: Ağır kayıplar verdiler

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdi: Geri çekilmek zorunda kaldılar

Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Azerbaycan'ın da karşı saldırıya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalarda 5. güne girildi. Bölgede büyük bir üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veriyor. Son açıklanan rakamlara göre

200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi imha edildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor.

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ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den 30 Eylül yerel saatle 21.30’a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

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200 TANK İMHA EDİLDİ

Bakanlık 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan’a ait toplam 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110’dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini bildirdi.

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