Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada son durum: Ağır kayıplar verdiler
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdi: Geri çekilmek zorunda kaldılar
Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Azerbaycan'ın da karşı saldırıya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalarda 5. güne girildi. Bölgede büyük bir üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar veriyor. Son açıklanan rakamlara göre
200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan ve 30 hava savunma sistemi imha edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül’den 30 Eylül yerel saatle 21.30’a kadar Ermenistan birliklerinin asker ve askeri teçhizatında ağır kayıplara uğradığını belirterek tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.
200 TANK İMHA EDİLDİ
Bakanlık 27 Eylül-30 Eylül arası Ermenistan’a ait toplam 200’e yakın tank ve diğer zırhlı araç, 228 topçu, roketatar, havan, 30 hava savunma sistemi, 6 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110’dan fazla araç ve 1 S-300 uçaksavar füzesi sisteminin imha edildiğini bildirdi.