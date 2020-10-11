Azerbaycan ile Ermenistan çatışmasında son durum: Ateşkesi bozan Ermenistan sivilleri hedef aldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için dün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ERMENİ GÜÇLERİ TOP ATIŞIYLA SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Ermenistan ordusunun Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Fuzuli illerindeki sivil yerleşim birimlerine yoğun şekilde top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Daha önce de işgalden kurtarılan Hadrut'ta Ermenistan ordusunca yoğun roket saldırıları düzenlendiği duyurulmuştu.

ÜÇ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANI KATILDI

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın Moskova'da 11 saatten fazla süren üçlü toplantısı sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan katıldı.

FOTOĞRAF 7 Savunma Bakanlığı dün, Ermenistan’dan Mingaçevir bölgesine fırlatılan 9K72 ‘Elbrus’ harekat-taktik füze kompleksinin balistik hedefinin Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından tespit edilip imha edildiğini duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, düşürülen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı. Azerbaycan havada imha edilen Ermenistan füzesinin kalıntılarını paylaştı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'dan Mingaçevir bölgesine atılan ve havada imha edilen füzenin kalıntılarını gösteren fotoğrafları paylaştı. BiP'te paylaş

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ESİRLERİN VE CENAZELERİN DEĞİŞİMİ OLACAK

Kritik Azerbaycan-Ermenistan görüşmesinde ateşkes ilan edildi. Anlaşma metnine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğunda ve kriterlerine uygun olarak, insani amaçlar için, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren, savaş esirlerinin ve cesetlerin değişimi için ateşkes ilan edildi.

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