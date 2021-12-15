Dünya Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için bir çalışma grubu kurulacak
ASYA

Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için bir çalışma grubu kurulacak

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasında düzenlenen üçlü görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için bir çalışma grubu kurulması kararı alındığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ile Ermenistan sınırının belirlenmesi için bir çalışma grubu kurulacak
Brüksel'de yapılan üçlü görüşme.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Aliyev, Paşinyan ve Michel arasından gerçekleştirilen toplantının yapıcı bir atmosferde geçtiği ve bir dizi önemli konu tartışıldığı belirtildi.
Açıklamada, her iki tarafın Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi konusunda geçici bir çalışma grubu kurmayı kabul ettiği ve aynı zamanda, iletişim ve ulaşım hatlarının açılması konusunda geniş çaplı görüşmenin de yapıldığı bildirildi. Ermeni tarafının, kendi topraklarında bir demiryolu inşa etme taahhüdünü yinelediği ve yakında demiryolu inşaatına başlayacağı belirtildi.

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Görüşmede Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı toprakların mayınlardan arındırılması konusu gündeme gelirken, Avrupa Birliği’nin bu yönde Azerbaycan’a teknik yardımda bulunmaya hazır olduğu kaydedildi. Görüşmede, güzergah boyunca gümrük ve sınır kontrolünün karşılıklı olarak sağlanması karara alındığı ve otoyolun güzergahının belirlenmesi için görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

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