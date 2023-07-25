|
Dünya

Azerbaycan ile İran anlaştı: Astara Nehri üzerindeki köprü 4 ay içinde açılacak

İran ile Azerbaycan, iki ülke arasında Astara Nehri üzerinde yapılan köprünün altyapısının tamamlanması ve 4 ay içinde faaliyete alınması konusunda anlaştı.

13:39 . 25/07/2023 Salı
AA
Köprünün 4 ay içinde hizmete açılması konusunda mutabakata varıldı.

Köprünün 4 ay içinde hizmete açılması konusunda mutabakata varıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, Astara Nehri üzerinde yapılan Astaraçay Köprüsü ile ilgili kalan altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve köprünün 4 ay içinde hizmete açılması konusunda mutabakata vardı.

  • Azerbaycan ve İranlı yetkililer ayrıca, Hüdaaferin Barajı üzerinde yakında faaliyete geçmesi planlanan hidroelektrik santralle ilgili hazırlıkların hızlandırılması konusunu istişare etti.

Albayrak Medya yatırımlarını sürdürüyor: Yeni Şafak Rusça’nın ofisi açıldı
Albayrak Medya yatırımlarını sürdürüyor: Yeni Şafak Rusça’nın ofisi açıldı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu sona erdi. Bugün ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Turkic World ve Yeni Şafak Rusça’nın yeni ofisi açıldı. Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca açılışın ardından tvnet’e özel açıklamalarda bulundu. Gelecekte Türk devletlerinin başkentlerinde ofisler açmayı planladıklarını belirten Karaca, “Türkiye'de 4 farklı dilde yayın yapan tek medya kuruluşuyuz. Özellikle Türkiye’nin gündemini, haberlerini ve dünyanın Türkiye’ye bakışını muhabirlerimizle geniş bir ağda birleştirmeyi amaçlıyoruz. Çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.




#Azerbaycan
#İran
#Astara Nehri
5 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin açıklama