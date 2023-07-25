Azerbaycan ile İran anlaştı: Astara Nehri üzerindeki köprü 4 ay içinde açılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgede tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklamada bulundu. Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Paşinyan, bir barış anlaşmasının imzalanmadığı ve böyle bir anlaşmanın iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece yeni bir savaşın çok muhtemel olduğunu iddia etti.