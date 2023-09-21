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Dünya

Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni nüfusun yakıt ve gıda ihtiyacını karşılayacak

Ermeni temsilciler, bugün yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere Rus Barış Gücü askerleri eşliğinde Azerbaycan’ın Yevlah kentine gelmişti. Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Azerbaycan devletinden yakıt ve gıda yardımı istendiği, bu isteğin kısa zamanda karşılanacağı açıklandı.

16:41 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Ermeni temsilciler ve Azerbaycanlı yetkililer bugün Yevlah kentinde bir araya geldi.

Ermeni temsilciler ve Azerbaycanlı yetkililer bugün Yevlah kentinde bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Yevlah'ta Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan ile Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezinin Rus tarafının komutanı Tuğamiral Oleg Semyonov'un katıldığı görüşmenin yapıcı ve olumlu bir ortamda geçtiği bildirildi.

Azerbaycan anayasası ve kanunları esas alınarak Karabağ'daki Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu, altyapının yeniden kurulumu ve faaliyetlerin organizasyonu konularının konuşulduğu görüşmede Memmedov'un, Azerbaycan tarafının yeniden entegrasyon planlarını takdim ettiği ifade edildi.

Ermeni temsilcilerin yakıt ve gıda istekleri olumlu karşılandı

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonu sonrasında açıklanan bildirideki hususların bir an önce hayata geçirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, Ermeni temsilcilerin yakıt ve gıda isteklerinin olumlu karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için kısa zamanda yakıt ve insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

Bir sonraki toplantının yakın zamanda yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#İlham Aliyev
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