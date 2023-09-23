|
Dünya

Azerbaycan Karabağ'daki Ermenilerden el koyduğu silahların listesini açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da yasadışı Ermeni silahlı güçlerine yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda ele geçirilen silahların listesini açıkladı. Ele geçirilenler arasında tank, obüs, füze sistemi ve havan topu gibi teçhizatlar yer aldı.

20:08 . 23/09/2023 Cumartesi
IHA
Karabağ’da Ermeni işgalinin sembolü olan tank Bakü’ye getirildi.

Karabağ’da Ermeni işgalinin sembolü olan tank Bakü’ye getirildi.

Karabağ’da yasadışı Ermeni güçlerin silahsızlandırılması yönünde yürütülen çalışmalar devam ediliyor.

Azerbaycan el konulan silahların listesini açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun ardından ele geçirilen askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini paylaştı.

Tank, obüs, füze sistemi...

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda Ermeni silahlı gruplarına ait 4 tank, 1 piyade savaş aracı 3 MT-LB ZQ-20/3 "Zastava" askeri araç, 12 obüs, 12 havan topu, 28 füze sistemi, 468 mayın, 956 mayın için mühimmat, 441 havan mermisi, 22 el bombası fırlatıcısı, 46 el bombası fırlatıcısı mermisi, 313 otomatik silah, 66 bin 242 silah mermisi, 50 roket, 300 patlayıcı ve 62 el bombasına Azerbaycan ordusu tarafından el konulduğu aktarıldı.



#Azerbaycan
#Karabağ
#Ermeni
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Keçiörengücü evinde Giresunspor’u 3-1 mağlup etti