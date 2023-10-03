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Dünya

Azerbaycan Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski cumhurbaşkanını gözaltına aldı

Antiterör operasyonu ile Karabağ'ı Ermeni çetelerden temizleyen Azerbaycan, bölgede olası provokasyonları ve ayrılıkçı girişimleri önlemek adına yeni bir hamlede bulundu. Azerbaycan, operasyon öncesi bölgede savaş çığırtkanlığını sürdüren sözde Ermeni rejiminin eski cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldı.

Semih Bozkuş
21:14 . 3/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arayik Harutyunyan

Arayik Harutyunyan

Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı sonrası bölgede provokasyonlarını sürdüren Ermeni silahlı çetelere karşı 19 Eylül'de 'antiterör operasyonu' düzenledi.

24 saat süren operasyon sonucu Ermeni çeteler silah bırakmak zorunda kaldı.

Operasyonlar sonrasında işgal rejimi, sözde Ermeni yönetimini feshettiğini duyurdu.

Ayrılıkçı Ermeniler sözde devleti feshetti

1991 yılında, yasadışı yoldan Azerbaycan’dan ayrıldığını ilan eden ayrılıkçı Karabağ Ermenileri, 32 yıl aradan sonra “Artsakh” adını verdikleri sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Devleti’ni feshetmek zorunda kaldı. Ayrılıkçı oluşumun lağvedildiğini açıklayan belge, sözde Ermeni yönetimi Başkanı Samvel Şahramanyan imzasıyla yayınlandı.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Karabağ yönetimi tamamen Azerbaycan’a devredilecek fesih kararnamesini imzaladığını duyuran Karabağ’daki sözde Ermeni devletinin lideri Samvel Şahramanyan, “Karar alınmıştır. 1 Ocak 2024 tarihine kadar Karabağ’daki tüm devlet yapılanması dağıtılarak kurum ve kuruluşları kapatılacak. Devlet kurumlarının kapatılmasının ardından sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti lağvedilmiş sayılacak” dedi.

Sözde rejimin 'cumhurbaşkanı' gözaltına alındı

Bu gelişmeler sonrası Azerbaycan, bölgede olası provokasyonların önüne geçmek amacıyla yeni bir hamlede bulundu.

Azerbaycan'ın, Karabağ’daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldığı bildirildi.







#Azerbaycan
#Karabağ
#Antiterör Operasyonu
#Karabağ'daki sözde Ermeni rejimi
#Eski Cumhurbaşkanı
#Arayik Harutyunyan
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