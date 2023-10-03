Azerbaycan Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski cumhurbaşkanını gözaltına aldı

Karabağ'da gerçekleştirilen 'anti terör operasyonu' ile silah bırakan Ermeni silahlı çeteler bölgede yeni provokasyonların ve saldırı girişimlerinin peşinde. Aldıkları yenilgiyi hazmedemeyen Ermeni terör örgütleri silahlanmaya devam ediyor. Söz konusu silahlanmaya ise moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da dahil oldu. Terör örgütü VoMa'ya katılan Harutyunyan, örgütün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.