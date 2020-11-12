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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan için kaçtı iddiası
ASYA

Azerbaycan karşısındaki tarihi hezimet sonrası Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan için 'kaçtı' iddiası!

Ermenistan Başbakan’ı Paşinyan için 'kaçtı' iddiası!

Azerbaycan ordusu karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'ın işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı ülkede protestolara yol açtı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından binlerce kişi sokaklara inerken muhalefet partileri de harekete geçti. Başbakan Nikol Paşinyan’a görevden ayrılması için gece yarısına kadar süre veren Ermenistan muhalefeti parlamentoda çoğunluğu sağlayamayınca yeni adımları görüşmek üzere bugün bir toplantı daha gerçekleştirecek. Öte yandan Ermenistan basını Nikol Paşinyan’ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan’ın kaçtığı ile ilgili haberlere yer verdi.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan

Başbakan Nikol Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ anlaşmasına imza atması ülkede muhalefetin tepkisini çekerken muhalefet bloğunun 3 lideri gündüz saatlerinde basın açıklaması yaparak Nikol Paşinyan’a ültimatom verdi.

Gece yarısına kadar Paşinyan’ın görevi bırakmasını isteyen muhalefet aksi takdirde ülkede büyük protesto gösterilerine devam edeceklerini belirtti.

YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Ermenistan Başbakan’ı Paşinyan ise muhalefetin verdiği süreye kadar istifa etmedi. Muhalefet parlamentonun olağanüstü toplanması için çağrı yaparken bu çağrısı kabul görmedi. Parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Paşinyan’ın görevden alınması için planlanan toplantı gerçekleştirilemedi.

Tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara döküldü: Çok sayıda gözaltı var
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Tarihi hezimete uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara döküldü: Çok sayıda gözaltı var
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başladı. Başkent Erivan'da protestocular, hükümet binası önünde etten duvar ördü. Ermenistan medyası çıkan eylemlerde çok sayıda gözaltıların olduğunu duyurdu.

MUHALEFET TOPLANIYOR

Müreffeh Ermenistan partili milletvekili Naira Zograbyan diğer muhalif parti Aydınlık Ermenistan ile yarın sabah toplantı yapacaklarını ve atılacak yeni adımları tartışacaklarını belirterek, “Parlamento konseyinin toplantısı, yeterli sayıya ulaşılamadığı için gerçekleşmedi, Adımım partili milletvekilleri toplantıya gelmedi. Bugün artık toplantı olmayacak, yönetmeliğe göre süre doldu. Yarın sabah Aydınlık Ermenistan ile atılacak adımlar üzerine toplantı yapacağız. Zira bu toplantıya iktidar partisinin katılma niyeti yok” dedi.

‘PAŞİNYAN KAÇTI' İDDİASI

Öte yandan Ermenistan basını Nikol Paşinyan’ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan’ın kaçtığı ile ilgili haberlere yer verdi. İddiaları teyit etmeye çalışan Ermenistan basınının bu iddiaları Rus ve Azerbaycan basınında da yer buldu. Paşinyan bu haberlere karşı hala bir mesaj yayınlamazken Erivan’da yapılan mitingte muhalefet liderleri Paşinyan’a seslenerek, “Paşinyan, hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya” diye seslendi.

Ermenistan’da gün içinde de muhalefetin protesto gösterileri yapacağı ve muhalefetteki siyasi partilerinin tekrar Paşinyan’ın istifa etmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

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